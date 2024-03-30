"براند دبي" يطلق دليل قراء العشر الأواخر في مساجد دبي

المصدر: البيان

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أطلق براند دبي الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، دليلاً تفاعلياً يضم قائمة بأسماء قراء العشر الأواخر في مساجد الإمارة.

يأتي هذا الدليل ضمن سلسلة الأدلة التفاعلية التي يطلقها براند دبي على مدار العام، وفي سياق حملة "رمضان في دبي"، حيث يسلّط الضوء على مجموعة من أهم قراء العالم الإسلامي، المشاركين في إحياء ليالي

رمضان خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل في صلاتي التراويح والقيام.

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