مؤسسة دي بي ورلد الخيرية تساهم بـ 10 ملايين درهم في حملة «وقف الأم»

المصدر: البيان

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انضمت مؤسسة "دي بي ورلد" الخيرية، الذراع الخيرية والإنسانية لـمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، إلى قائمة المساهمين في حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام، حيث أعلنت المؤسسة عن مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم لدعم جهود الحملة.

وتأتي مساهمة مؤسسة "دي بي ورلد" الخيرية في إطار سباق الخير الذي انطلق مع بدء الحملة، حيث تتوالى مساهمات الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لدعم حملة "وقف الأم"، التي تستهدف تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته في "وقف الأم"، إضافة إلى إبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء.

كما تستهدف الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وأطلقت بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، دعم المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، من خلال دعم عملية تعليمهم، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، ويسهم في استقرارهم وتأهيلهم لأسواق العمل المعاصرة والمستقبلية، إضافة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.

وأشار سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، إلى الأهمية الكبيرة لحملة وقف الأم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وقال: "تتوافق الحملة مع رؤية قيادتنا الرشيدة، لتعزيز المشاركة المجتمعية من الأفراد إلى المؤسسات في المشاريع الخيرية، وبالتالي ضمان تأثيرها المستمر على المجتمعات الأقل حظاً. كما تمهد هذه المبادرات الطريق أمام مستقبل يتميز بالاستقرار والتنمية المستدامة".



وأضاف بن سليّم: "نتشرف بالمشاركة في حملةٍ تحتفل بدور الأمهات العظيم وتدعم التعليم على الساحة العالمية. وتؤكد مساهمتنا في هذه الحملة التزامنا الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز الجهود الإنسانية المحورية لدولة الإمارات حول العالم.

وتهدف حملة "وقف الأم" إلى تطوير مفهوم الوقف الخيري من خلال التركيز على تمكين الأفراد والمجتمعات الأقل حظاً عبر توفير فرص لتعليمهم وتأهيلهم، وتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم، إضافة إلى إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة الخير، ويسهم في الجهود العالمية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة ودعم استقرار المجتمعات.

قنوات المساهمة

وتواصل حملة "وقف الأم" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE790340003708472909201 في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي"دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood.ae).

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