أحمد بن سعيد: زايد رمز للخير والعطاء الإنساني

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رمز للخير والعطاء الإنساني.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، هو رمز للخير والعطاء الإنساني، حيث كرّس بتعاليمه ومبادئه نموذجاً للتسامح في المجتمع الإماراتي. وفي يوم زايد للعمل الإنساني نستذكر مآثره، وقيمه النبيلة التي غرسها في نفوس أبنائه، وهو مناسبة تؤكد على التزامنا بإرثه، وتحفزنا لمواصلة السير على نهجه».

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