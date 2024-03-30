لطيفة بنت محمد: يوم زايد للعمل الإنساني محطة خالدة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، أن يوم زايد للعمل الإنساني محطة خالدة نستذكر فيها مسيرة عطاء غير محدود.

وقالت سموها في تدوينة عبر منصة «إكس»: «يوم زايد للعمل الإنساني محطة خالدة نستذكر فيها مسيرة عطاء غير محدود، زرعه فينا باني نهضة العمل الإنساني، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فأثمر خيراً متواصلاً في نفوسنا وهويتنا وأسلوب حياتنا. رحم الله الوالد المؤسس الشيخ زايد وسدد خطانا على نهجه، لتبقى الإمارات أرضاً للخير والعطاء والإنسانية».

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