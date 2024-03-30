«إقامة دبي»: ملتزمون بتعزيز مفهوم العمل الإنساني تجسيداً لمسيرة وإرث زايد

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ضمن مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى تحقيق مبادئ الإمارات الإنسانية وللقيم النبيلة مبادرة «المير الرمضاني».

وذلك بالتعاون مع أوقاف دبي، وجمعية بيت الخير، وتستهدف توزيع المير الرمضاني على الفئات المستحقة. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود «إقامة دبي» في تطبيق وتعزيز المبادئ التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء مجتمع مترابط ومتلاحم، حيث تسعى إلى تكريس قيم التعاون والعطاء، وتعزيز العمل الإنساني بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز التلاحم المجتمعي.

وتعتبر «إقامة دبي» من الجهات الرائدة في مجال العمل الإنساني، وتعمل دوماً على إطلاق المبادرات والحملات الإنسانية، حيث تعكس هذه الجهود الحثيثة لإقامة دبي التزامها الدائم بتطبيق مبادئ مؤسس الدولة ومواصلة إرثه الإنساني.وأكد الفريق محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، على أهمية العمل الإنساني في بناء مجتمع قوي ومتكامل، مشيراً إلى موقف إقامة دبي الثابت بتحقيق رؤية الإمارة في تعزيز ثقافة العمل الإنساني والقيم النبيلة، وتحقيق الاستدامة في جميع جوانب الحياة.

وأشاد بجهود كافة الكوادر البشرية في «إقامة دبي» ومساعيها نحو تعزيز مفهوم العمل الإنساني والاستمرار في مسيرة وإرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وذلك في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع بمختلف فئاته.

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