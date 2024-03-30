«طيور الخير» تنفذ الإسقاط الجوي الـ18 للمساعدات الإنسانية على شمالي قطاع غزة

المصدر: دبي - البيان

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تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، وضمن عملية «طيور الخير» ضمن إطار «عملية الفارس الشهم/ 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع تنفيذ عملية «طيور الخير» الإسقاط الجوي الـ18 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمالي قطاع غزة.

وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي C17 تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وطائرة C130 تتبع للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمالي قطاع غزة عبر 3 طائرات حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، وبذلك وصل مجمل المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 825 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

عملية إسقاط مشتركة

كما أعلنت قيادة العمليات المشتركة وضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية وتزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني خامس عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على شمالي قطاع غزة وبلغت كمية المواد الإغاثية التي تم إسقاطها بوساطة الإمارات 44 طناً من المساعدات.

ويأتي تنفيذ هذه العملية تجسيداً للتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وبشكل خاص في المناطق التي يتعذر الوصول إليها شمالي قطاع غزة.

ويجسد يوم زايد للعمل الإنساني نهج الدولة الراسخ والمستدام في الخير والعطاء الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وتعزز بدعم ورعاية من القيادة الرشيدة، لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم رائدة العمل الإنساني العالمي.

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