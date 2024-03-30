الحكام يواصلون استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

المصدر: دبي - البيان

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واصل أصحاب السمو حكام الإمارات استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، وتبادلوا التهاني بمناسبة الشهر الفضيل، وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على قيادة وشعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، المهنئين بشهر رمضان الفضيل مساء أمس في قصر الزاهر.

وتلقى سموهما التهاني من معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب ومصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان ووفد المصرف، ومن كبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين، والذين أعربوا عن خالص أمنياتهم وتبريكاتهم لصاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده بهذه المناسبة الإسلامية الفضيلة، راجين المولى عز وجل أن يديم هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وحضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيس مجلس إدارة العربية للطيران ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام والشيخ سالم بن سلطان القاسمي ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس مجلس إدارة غرف دبي وجموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

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