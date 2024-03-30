حمدان بن زايد: الإمارات تواصل تعزيز مكانتها دولة رائدة في مواكبة المستقبل

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مستمرة في تعزيز مكانتها كدولة رائدة في العمل لمواكبة المستقبل وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في المجالات الحيوية كافة، مثل قطاع الطاقة لدعم مسيرة النمو والتقدم المستدام.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، حقل «بوحصا»، حيث التقى عدداً من كوادر «أدنوك» الإماراتيين العاملين هناك وقام بجولة تفقد خلالها أهم المرافق والعمليات التشغيلية، واطّلع على الجهود التي تبذلها الشركة لتعزيز الكفاءة ورفع الإنتاجية وخفض الانبعاثات عبر استخدام تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة.

أمن الطاقة

وقال سموه: «سررت بالاطلاع على الجهود المستمرة التي تبذلها «أدنوك» لترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تعزيز أمن الطاقة العالمي، وذلك بالتزامن مع خططها للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2045، عبر تمكين الكفاءات الوطنية والتوسع في نشر وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية في قطاع الطاقة لضمان تعزيز كفاءة الإنتاج وخفض الانبعاثات، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد الوطن».وشدد سموه على ضرورة مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الطاقة.

وأشاد سموه بالدور المحوري الذي تقوم به الكوادر النسائية الإماراتية العاملة في حقل «بوحصا»، حيث يساهمن من خلال مواقعهن المختلفة في تنفيذ خطط «أدنوك» لتعزيز الكفاءة ورفع الإنتاجية وخفض الانبعاثات عبر استخدام تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة.

من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «باعتبارها شركة طاقة متكاملة ومتطورة، تركز «أدنوك» ضمن النقلة النوعية التي تنفذها على الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها التطور المستمر في تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي، وتحرص على تطبيقها لتعزيز التقدم في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لخفض الانبعاثات، وضمان استدامة عملياتها ومواكبتها للمستقبل».

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