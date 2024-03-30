سعيد الشرقي: يوم زايد للعمل الإنساني يخلد منجزات باني الاتحاد

المصدر: الفجيرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يعتبر المثل الأعلى في مجال العمل الإنساني على مستوى العالم، وتسير على نهجه القيادة الرشيدة.

وقال الشيخ سعيد الشرقي: إن إحياء يوم زايد للعمل الإنساني يأتي تخليداً للمنجزات والمآثر الكبيرة التي غرسها المغفور له وتحتفي بها الإنسانية، خاصة أنه آمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية لبناء الحضارات وقيام الدول.

ومن جانبه أكد سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن يوم زايد للعمل الإنساني هو مناسبة غالية على قلب ووجدان كل مواطن ومن يعيش على أرض الإمارات، فهي تحمل اسم مؤسس المسيرة وقائد البناء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي يعتبر رمزاً للنبل والعطاء الإنساني.

وقال الهنداسي، إن زايد الخير ساهم في نشر ثقافة العمل الإنساني بين أبناء الدولة حتى أصبحت بصمة واضحة في مجتمع الإمارات وسمة في عطائهم في شتى بقاع العالم وجميع الدول بمختلف شعوبها، وأشار إلى أن العطاء هو الأساس الذي قامت عليه مسيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد وهو خير ما نُخلد به ذكراه وسيرته الطيبة

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز