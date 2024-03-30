«زايد العليا لأصحاب الهمم» تنظم إفطاراً جماعياً في مصر لأصحاب الهمم وأسرهم

المصدر: أبوظبي - وام

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نفذت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني وشهر رمضان الكريم، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة المصرية مبادرة مجتمعية الأولى من نوعها هي مأدبة إفطار جماعي على مستوى 27 محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية لأصحاب الهمم وأسرهم والعاملين ومنتسبي مراكز التخاطب البالغة 68 مركزاً من مراكز أصحاب الهِمم التابعة للوزارة ضمن برنامج جسور أمل القابضة، برعاية ودعم «القابضة» «ADQ».

وأكد عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن حفل الإفطار الجماعي جزء من الاحتفالات بـ«يوم زايد للعمل الإنساني» وبمؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان، الذي كان له دور بارز في العمل الإنساني وتحقيق التنمية الشاملة داخل الدولة وخارجها، مؤكداً أن يوم زايد للعمل الإنساني هو تعبير صادق عن قيم الانتماء والولاء لقيادتنا، وتجسيد لنهج الخير الذي غرسه الشيخ زايد، كما يعبر عن العطاء الذي تتصف به دولة الإمارات، إذ جاء الاحتفال هذا العام بطريقة جديدة وتم تنظيم حفل إفطار جماعي لكافة مراكز التخاطب في أجواء رمضانية طيبة وسط حالة من البهجة التي علت جميع الحضور والمشاركين.

وأوضح عبدالله الحميدان أن المبادرة تقوم على تجميع عدد كبير من أصحاب الهمم وأسرهم في المناطق النائية التي تعاني من قلة الدعم والاهتمام وتضم الأسر الأكثر احتياجاً، مما يجعلها تبرز كمبادرة شاملة تسعى لتلبية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، وهي فرصة لتعزيز روح المحبة والتسامح بين أفراد المجتمع، وتسهم في تعزيز الروابط الاجتماعي والتضامن بين الجميع، كما تسلط الضوء على القيم الإنسانية الأساسية مثل التكافل والتضامن، وتشجع بناء علاقات اجتماعية قوية ومتينة بين أفراد المجتمع.

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