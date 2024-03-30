سيف الفلاسي: الإمارات سباقة إلى العمل الإنساني والإغاثي محلياً وعالمياً

المصدر: دبي - البيان

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أكد سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك» أن يوم زايد للعمل الإنساني يعد مناسبة وطنية للاحتفاء بالإرث الغني الذي غرسه فينا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم التراحم والتسامح وروح البذل والعطاء.

وأضاف: لطالما كانت دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، سبّاقة إلى العمل الإنساني والإغاثي محلياً وعالمياً، بما يعكس تراحماً ينبع من ثقافتنا وهويتنا الإماراتية الأصيلة. ونحن نتطلع إلى تجسيد روح الشيخ زايد للعمل الخيري من خلال مواصلة تقديم الدعم للمستحقين من أفراد المجتمع على مدار العام، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

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