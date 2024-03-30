«يوم زايد للعمل الإنساني» أفضل تجسيد لمسيرة الوالد المؤسس

المصدر: دبي - البيان

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أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن «يوم زايد للعمل الإنساني يمثل القيم الأصيلة التي قامت عليها دولة الإمارات، إذ يحمل اسم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويستلهم من نهجه قيم الخير والعطاء وبذل الجهود لمصلحة الإنسانية في كل مكان ليكون أفضل تجسيد لحياته ومسيرته».

وقال الخوري: «نثمّن في احتفالنا بيوم زايد للعمل الإنساني، المسيرة المباركة لقيادتنا الرشيدة في ترسيخ روح العطاء والتضامن في مجتمعنا ونقله إلى العالم أجمع، والالتزام بتعزيز قيم الإنسانية وتعزيز التعاون الدولي لنشر الخير وتحقيق التنمية المستدامة للجميع».

وأضاف: «في هذا اليوم، نستذكر الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني ونعبر عن امتناننا لكل الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والخاصة والأفراد والمؤسسات لتحقيق هذه الأهداف النبيلة».

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