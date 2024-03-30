محمد بن راشد: زايد بنى للخير دولة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بنى للخير دولة.

وأضاف سموه: زايد الخير باقٍ معنا بخيره حاضر معنا بعطائه.. لم يغادرنا.

ذكرى

جاء ذلك في تدوينة لسموه في حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «باقٍ معنا بخيره.. حاضر معنا بعطائه.. لم يغادرنا.. وكيف يغادر من بنى للخير دولة.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته» وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في الفيديو المرفق: «قائد كان نهج حياته العطاء بلا حدود.. ومستمرون على نهج زايد مهما كبرت التحديات».

وتضمن الفيديو الذي نشره سموه مقتطفات من أحاديث المغفور له الشيخ زايد عن مساعدة المحتاج ومد يد العون: قال المغفور له الشيخ زايد إن الله يعطي من يُحسن فإذا طلب المحتاج أعطوه وإذا طلب المديون ساعدوه.

الإنسان الذي يتمتع بإنسانية إذا فعل اليوم شيئاً طيباً ورآه في مجتمعه يعود بالخير فهذا يسر خاطره، وأضاف المغفور له الشيخ زايد عملنا الكثير وما زلنا مستمرين في عملنا.

نائب رئيس الدولة:

زايد باقٍ معنا بخيره حاضر معنا بعطائه

مستمرون على نهج زايد مهما كبرت التحديات

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