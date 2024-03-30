«طبخة الألف» توزع 20.000 وجبة في رمضان

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفذ بنك الإمارات للطعام، التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع شركة «تايا آرت برودكشن»، برنامج «طبخة الألف».

وجرى من خلاله تحضير وتوزيع أكثر من 20 ألف وجبة إفطار وسحور في منطقة حتا وزعبيل بدبي، وسط مشاركة أكثر من 30 متطوعاً ساهموا في مراحل التحضير والطهي والتعبئة والتغليف، وذلك ضمن مبادرات البنك لتوفير 5 ملايين وجبة وتوزيعها على المستحقين خلال شهر رمضان المبارك.

وهدف برنامج «طبخة الألف» إلى جمع نخبة من الطهاة الإماراتيين والمقيمين لتحضير وجبات الطعام والتبرع بها إلى البنك، تعزيزاً لمبدأ المسؤولية المجتمعية، والتعاون في مجال حفظ نعمة الطعام من الهدر والإتلاف وتوزيعها على مستحقيها، مع تعزيز الثقافة الاستهلاكية انطلاقاً من رؤية البنك التنموية والبناءة.

التزام

وأكدت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام، أن البنك ملتزم بمواصلة العمل على تحقيق مستهدفات حملته المجتمعية الوطنية الأكبر من نوعها لشهر رمضان المبارك، وتوفير وجبات غذائية وإطعام أكثر من نصف مليون أسرة وما يزيد على ثلاثة ملايين عامل، بما يدعم رسالته وأهدافه وتطلعاته في إدارة فائض الطعام، والحد من هدره، وترسيخ مجالات العمل الخيري والاجتماعي والإنساني في دولة الإمارات.

وقالت بن يعروف: التعاون مع الشركاء من القطاع الخاص يعكس حرص كافة أطياف وفئات وقطاعات المجتمع على المشاركة في تنفيذ المبادرات الخيرية والإنسانية الداعمة للمسؤولية المجتمعية والمشجعة على العمل التطوعي، والتي تعبر عن قيم الخير والعطاء والتراحم والتكاتف والتآخي خلال شهر رمضان المبارك.

بدوره، أشار إبراهيم علي خادم، مدير برنامج «طبخة الألف» الذي يأتي ضمن مبادرات بنك الإمارات للطعام، إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج انطلقت في منطقة حتا على مدار 3 أيام متواصلة، وجرى من خلالها تقديم أكثر من 8.700 وجبة، ثم انتقل في جولتيه الثانية والثالثة إلى حديقة زعبيل بدبي، ليتجاوز معدل التوزيع إلى 12 ألف وجبة فطور وسحور.

وذلك وسط جو من التعاون المجتمعي والألفة وبمشاركة أفضل الطهاة المواطنين والمقيمين.

ومن جانب آخر، رعت البرنامج مجموعة من المؤسسات والشركات الغذائية من القطاع الخاص، التي عملت على توفير كافة المواد والأدوات اللازمة لتجهيز المطابخ، وذلك لتعزيز نجاح البرنامج وتحقيق المستهدفات الرئيسة منه.

يُذكر أن مبادرات بنك الإمارات للطعام خلال شهر رمضان، تستهدف توفير 166.666 وجبة غذائية يومياً للمستفيدين عبر عدد من المبادرات والحملات الفرعية تضم حملة «فطوركم علينا»، ومبادرة «لا لهدر الطعام»، و«طبخة الألف»، و«السلال الغذائية»، و«إفطار مع العمال».

إضافة إلى تنفيذ 25 برنامجاً توعوياً، فيما سيصل عدد الشركاء الاستراتيجيين والداعمين لمبادرات وحملات البنك إلى أكثر من 350 شريكاً استراتيجياً من المنشآت الغذائية والفنادق والشركات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز