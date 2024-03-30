سعود بن صقر وعبدالله بن سالم يعزيان في وفاة خالد بن سعود بن خالد القاسمي

المصدر: رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، أمس، واجب العزاء إلى الشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي، في وفاة نجله المغفور له الشيخ خالد بن سعود بن خالد القاسمي.

وذلك في مجلس العزاء في الخران برأس الخيمة. كما قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ خالد بن سعود بن خالد القاسمي. ورافق سموه في تقديم واجب العزاء في مجلس العزاء في الخران برأس الخيمة الشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة .

والشيخ أحمد بن عبدالله بن سالم القاسمي والشيخ عصام بن صقر القاسمي مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة والشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي رئيس هيئة الطيران المدني بالشارقة والشيخ سعود بن فيصل القاسمي مدير هيئة الطيران المدني بالشارقة. وأعرب سموهم عن خالص مواساتهم لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز