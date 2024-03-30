حاكم رأس الخيمة: الاهتمام بكبار المواطنين وتقديرهم ورعايتهم يعكس قيم أبناء الوطن

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الاهتمام بكبار المواطنين، وتقديرهم، ورعايتهم، وتعزيز اندماجهم، يعكس القيم المجتمعية الأصيلة التي يتحلى بها أبناء الوطن، فهم البركة، والعزوة، والسند، ومنهم نستمد معاني العطاء والتفاني.

جاء ذلك في حضور سموه أمس الحفل الختامي للنسخة الثانية من مسابقة القرآن الكريم لكبار المواطنين، والتي أقيمت بالتعاون بين جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، ومؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، في منتجع موڤنبيك جزيرة المرجان رأس الخيمة.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بتنظيم المسابقة في شهر رمضان المبارك، وبدورها في استثمار طاقات ومواهب كبار المواطنين والمواطنات في حفظ وتلاوة وتجويد كتاب الله عز وجل، والسنة النبوية الشريفة، ما يعكس التقدير والاحترام لهذه الفئة الفاعلة في المجتمع.

وأكد سموه حرصه على دعم ورعاية كبار المواطنين والمواطنات، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية، منوهاً سموه بأهمية تنظيم هذه المسابقات والأنشطة التحفيزية لتعزيز روح الانتماء والتضامن بين أفراد المجتمع.

وجرى في الحفل الختامي للمسابقة تكريم الفائزين من كبار المواطنين والمواطنات في مسابقة أجمل ترتيل للذكور والإناث، وأجمل أذان وإقامة للذكور، إضافة إلى مسابقة حفظ جزء واحد للذكور والإناث، ومسابقة بر الوالدين، التي تضمنت 10 أسئلة متنوعة عن بر الوالدين، وذلك بحضور عددٍ من كبار المسؤولين من الجمعية والمؤسسة.

استقبال

من جهة أخرى استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفداً من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث قدم الوفد خلال الزيارة التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وضم الوفد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومحمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومديري مكاتب الأوقاف، وعدداً من المسؤولين.

وأشاد الدكتور عمر حبتور الدرعي، بالدعم المتواصل من القيادة الحكيمة لجهود الهيئة العامة وبرامجها المتنوعة، التي تسعى لترسيخ الخطاب الديني الحضاري في المجتمع، والذي له أبلغ الأثر في تعزيز دور الهيئة لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع في الشؤون الدينية. وأكد أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية، تسير وفق رؤية القيادة الحكيمة وتستلهم منها نهجها الحضاري السمح في برامجها وخططها الحالية والمستقبلية.

وثمن الدرعي دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، لمشاريع الهيئة في إمارة رأس الخيمة، متوجهاً بهذه المناسبة بالشكر الجزيل إلى سموه على ما جاد به من المكرمة السامية لأبنائه الأئمة والمؤذنين المواطنين في إمارة رأس الخيمة بمناسبة شهر رمضان الفضيل، والذي يعكس تقدير سموه الكبير للدور الذي يؤديه المؤذنون والأئمة في المجتمع، ودور المساجد كمنارات حضارية مشرقة، خاصة في شهر رمضان، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية.

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