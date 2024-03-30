أجواء رمضانية تراثية في كرنفال «نايف المجتمعي»

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء الدكتور طارق محمد نور تهلك، مدير مركز شرطة نايف، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، فعاليات كرنفال «نايف المجتمعي»، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مبادرة الروح الإيجابية، ومركز شرطة نايف، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ضمن مبادرات مجلس مديري مراكز الشرطة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك في منطقة مركز الذهب بمنطقة نايف.

حضر فعاليات الكرنفال، الذي يُقام كل يوم سبت في تمام الساعة 9 مساء ويستمر حتى 6 أبريل المقبل، العقيد عمر عاشور، نائب مدير مركز شرطة نايف، والمقدم أحمد الفلاسي، رئيس قسم أمن الأسواق التجارية، والنقيب علي المخيني، وفاطمة بوحجير منسق عام مبادرة الروح الإيجابية، والنقيب عوض مبارك منسق الكرنفال.

واستمتع حضور الكرنفال بأجواء رمضانية تراثية ضمن فعالية «بوطبيلة»، واستعادة دور مسحراتي رمضان في أحياء دبي، والأهازيج الشعبية والتراثية، وعزف الفرقة الموسيقية لشرطة دبي لعديد من إيقاعات المقطوعات والمعزوفات الموسيقية الوطنية، إلى جانب عروض الكلاب البوليسية والدراجات الهوائية والدوريات الأمنية الفارهة.

وقال اللواء طارق تهلك: تنظيم كرنفال نايف المجتمعي يأتي في إطار السعي الدائم لتحقيق المؤشرات الاستراتيجية لشرطة دبي، وتعزيز دورها المجتمعي، وتوصيل الرسالة التوعوية بأسلوب مبتكر تتناسب مع شهر رمضان الفضيل لتحقيق أعلى معدلات الأمن والأمان في المنطقة التي تشهد حركة سياحية نشطة، وتحتوي على أهم الأسواق الشعبية والمحال التجارية.

وأبان أن الكرنفال يؤكد حرص شرطة دبي على تعزيز الأمن والأمان وإسعاد القاطنين، وتقديم خدمات أمنية تلبي حاجة الجمهور وفق أرقى المعايير والممارسات ودعم المبادرات المجتمعية والإنسانية والاجتماعية والتوعوية وتحقيق أهداف مبادرة الروح الإيجابية في تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

وقال اللواء طارق تهلك، إن مركز شرطة نايف يعمل وفق استراتيجية تستهدف الحد من الجريمة والتصدي لها، من خلال تعزيز التدابير الوقائية وتكثيف التوعية الأمنية على اختلاف مستوياتها وأشكالها بين أفراد المجتمع.

بدورها، أكدت فاطمة بوحجير، أن الكرنفال يأتي ضمن جهود مبادرة الروح الإيجابية المجتمعية لتعزيز قيم العطاء والتراحم والتكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع.

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