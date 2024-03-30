«كشافة الإمارات» تنظم فعالية «زايد رجل الإنسانية والاستدامة»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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بمناسبة الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني، نظمت جمعية كشافة الإمارات، متمثلة في مفوضية كشافة دبي، فعالية حملت شعار «زايد رجل الإنسانية والاستدامة»، وتم التنظيم بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، وفريق الهلال الطلابي لمدرستي «أم سقيم حلقة ثانية بنات» و«سكينة بنت الحسين حلقة ثالثة بنات».

وشارك في الفعالية عدد من كبار المواطنين من نادي ذخر التابع لهيئة تنمية المجتمع بدبي، وفريق التحدي من فئة أصحاب الهمم التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وكذلك جوالة جامعة الشارقة وجوالة الجامعة القاسمية ومشاركة مفوضية كشافة العين.

وتضمنت الفعالية ورشاً تفاعلية ومسابقات تعريفية عن هيئة كهرباء ومياه دبي، تركزت على الابتكار في الاستدامة والترشيد.

ومن جهته قال الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، إن الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني، مناسبة وطنية لتسليط الضوء على الإنجازات الخالدة لزايد الخير.

وأوضح أن الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني يحمل أهمية كبيرة بوجود كبار المواطنين والكشافة وطلبة المدارس، موضحاً أن وجود كبار المواطنين يعكس التزامهم ودعمهم للأعمال الإنسانية والقيم الإنسانية التي رسخها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كما أنهم يمثلون قوة المجتمع ويعطون الدعم والمشاركة الفعالة في هذا الحدث، مما يسهم في نشر الوعي والمساهمة في رسم مستقبل أفضل للمجتمع.

ومن جانبه أكد خليل رحمة المدير التنفيذي لمفوضية كشافة دبي، حرص الكشافة على تنظيم مثل هذه الفعاليات الهامة بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، التي تعكس التزام كشافة الإمارات بقيمها ومبادئها، مثل التعاون والتطوع وخدمة المجتمع، وتعمل الجمعية على تشجيع الشباب الكشفي على الانخراط في الأنشطة الإنسانية وتنمية روح المبادرة والقيادة لديهم. وشملت الفعالية مسابقات للمشاركين من لجنة الشباب التابعة لجمعية كشافة الإمارات.

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