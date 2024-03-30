«عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية» توزع كسوة العيد لـ 100 يتيم

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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نفذت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، مبادرة كسوة العيد للأيتام، والتي تعد مبادرة سنوية، تطلقها الجمعية بالتعاون مع مركز هيئة الهلال الأحمر في عجمان، وتهدف إلى إدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى دعم أسرهم والتخفيف عنهم.

حيث تولت أكثر من 46 عضوة منتمية للجمعية ومن المجتمع المحلي، ومن بعض ربات المنازل، ويعملن في دوائر حكومية ومحلية، توزيع كسوة العيد، والتي استفاد منها 100 طفل من قوائم الأيتام المعتمدين لدى مركز الهلال الأحمر بالإمارة.

وذلك وفق منى صقر المطروشي، المدير العام لجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، والتي أكدت أنه سنوياً يتم كسوة 100 طفل من تلك الفئة، كما أن كسوة هذا العام جاءت بتبرع من 46 عضوة منتميات للجمعية.

وقالت منى المطروشي، إن الجمعية وزعت كذلك وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المير الرمضاني والذي استفاد منه 140 أسرة، بهدف التخفيف عن تلك الأسر، إضافة إلى مبادرة إفطار الصائم.

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