الإمارات أسست نموذجاً عالمياً وريادياً للعمل الإنساني

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في تأسيس نموذج عالمي ريادي في العمل الخيري والإنساني ويستمر هذا النجاح عاماً بعد عام بفضل غرس زايد الخير الممتد في إمارات الخير والعطاء من جيل إلى آخر فقد علمنا مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» أن «الغني يجب أن يساعد الفقير، والله العلي القدير منحنا هذه الثروة لتطوير بلادنا، وفي الوقت نفسه للإسهام في تطوير الدول الأخرى».

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