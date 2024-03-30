خالد بن زايد: يوم زايد للعمل الإنساني يرسخ ثقافة العطاء

المصدر: أبوظبي - وام

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قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: إن احتفاءنا بـ«يوم زايد للعمل الإنساني» يأتي من منطلق حرصنا على ترسيخ ثقافة العطاء والرحمة وتقديم المساعدة للآخرين سيراً على النهج الأصيل والإرث الحضاري العريق الذي تركه القائد المؤسس.

وأكد سموه أن يوم زايد للعمل الإنساني يعتبر يوماً لإعادة الالتزام بإرث المغفور له الشيخ زايد ومواصلة العمل الذي بدأه، وهو مناسبة لنجتهد لإحداث فرق مهم في حياة الآخرين، ولنكون محفزين للتغيير الإيجابي ودعاة للإنسانية.

وأضاف سموه: إن الشيخ زايد كان رجلاً ذا رؤية لافتة وعزيمة ثابتة والتزام عميق برفاهية الآخرين، مشيراً سموه إلى أن أعمال الشيخ زايد وإيمانه الراسخ بقيم الرأفة والتعاطف والتضامن حولت حياة الملايين حول العالم.

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