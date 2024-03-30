منصور بن محمد: نستذكر قيم البذل والعطاء التي زرعها زايد الخير في نفوس أبناء الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي: نستذكر في يوم زايد للعمل الإنساني قيم البذل والعطاء التي زرعها زايد الخير في نفوس أبناء الإمارات.

وأضاف سموه: تجدد دولتنا في هذا اليوم العهد بأن تبقى منارةً للإنسانية والعطاء تزرع الأمل والخير حول العالم.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «في يوم زايد للعمل الإنساني نستذكر قيم البذل والعطاء التي زرعها زايد الخير في نفوس أبناء الإمارات.. وتجدد دولتنا في هذا اليوم العهد بأن تبقى منارةً للإنسانية والعطاء تزرع الأمل والخير حول العالم».

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