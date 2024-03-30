مجموعة الحبتور تكرّم موظفيها المواطنين المتميزين

المصدر: دبي - البيان

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كرمت مجموعة الحبتور، مجموعة متميزة من الموظفين والموظفات المواطنين، وذلك في إطار جهود المجموعة المتواصلة لدعم التوطين وتعزيز المهارات المحلية.

وجاء التكريم تقديراً لتميزهم وتفانيهم في مجال عملهم، ضمن برنامج التوطين الذي أطلقته مجموعة الحبتور بهدف جذب الشباب المواطنين للمشاركة الفعّالة في سوق العمل.

وكرّم خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، 15 من الموظفين المواطنين المتميزين في مختلف المناصب على مستوى المجموعة. يذكر أنّ مجموعة الحبتور تجاوزت نسبة التوطين المطلوبة في القطاع الخاص، ما يؤكد التزام المجموعة بتطوير الكوادر المحلية وتوفير فرص العمل للشباب المواطنين.

وفي كلمته خلال حفل التكريم، أعرب الحبتور عن سعادته بهذا التفوق وشكر الموظفين على جهودهم اللامتناهية، ودعاهم إلى مواصلة العمل بتفانٍ وإخلاص لضمان استمرار نجاح المجموعة في المستقبل. كما حثّ الحبتور، موظفي المجموعة المواطنين على تطوير أنفسهم، والسعي لتحقيق أعلى المعايير العالمية في أداء عملهم، بهدف تحقيق النمو المستدام والتميز في جميع الجوانب.

وأضاف: «نعمل حالياً على أكبر المشاريع في العالم، وكلي فخر أن مجموعة من المواطنين هم من يعملون على تصاميم هذا المشروع التي تنافس أجمل التصاميم الهندسية وأكثرها رفاهية».

ويأتي التكريم في سياق رؤية المجموعة لبناء مستقبل مستدام، وتوفير فرص العمل والتطوير المهني للكوادر المواطنة ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. يذكر أن مجموعة الحبتور حققت نجاحاً كبيراً في برنامج التوطين، حيث تلتزم بتعزيز المهارات المحلية وتمكين الشباب المواطن من المشاركة الفعالة في سوق العمل.

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