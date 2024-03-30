«كهرباء دبي» تحصد 6 من «جوائز التميز الحكومي»

المصدر: دبي - البيان

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حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي، 6 جوائز ضمن جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024 أبرزها «جائزة النخبة»، كما فازت الهيئة بجائزة «أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم».

وفي فئات أوسمة دبي للتميز، حصد موظفو الهيئة «وسام دبي للموظف المبتكر»، و«وسام دبي للموظف المتخصص»، و«وسام دبي للموظف الشاب»، إضافة إلى فئة التكريم الخاص - الجندي المجهول.

واستقبل معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الفائزين لتهنئتهم على الفوز بجوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024، وأثنى على جهودهم ودعاهم لمواصلة التميز وأن يكونوا قدوة لزملائهم ليسهموا في تحقيق رؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

وقال معالي سعيد الطاير: يشرفني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى رائد التميز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي رسخ ثقافة التميز المستدام وجعل من حكومة دبي معياراً للتميز على مستوى العالم ومرجعاً للحكومات التي تسعى إلى تحقيق سعادة شعوبها.

كما نهتدي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، لتوفير خدماتنا وفق أعلى المعايير العالمية بما يحقق سعادة جميع المعنيين.

وأكد معالي الطاير، أن جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي، تحفز التنافس الإيجابي بين الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي وتشجعها على تبني مفهوم التميز المستدام، من خلال مأسسة التميز في إطار نموذج الجودة الشاملة ومعايير التميز المستدام للارتقاء بالعمل الحكومي إلى أعلى المستويات العالمية.

وأضاف معالي الطاير: جاء فوز هيئة كهرباء ومياه دبي بـ 6 جوائز ضمن جوائز دبي للتميز الحكومي 2024، وحفاظ الهيئة على مكانتها ضمن فئة النخبة، ليتوج جهودنا في ترجمة رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث يمثل التميز لنا برنامج عمل يومي يتم تنفيذه وفق استراتيجيات وخطط محددة لتطوير آليات العمل وتوفير خدمات نوعية تحقق سعادة المتعاملين وكافة المعنيين، وتتخطى توقعاتهم.

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