الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً (السبت) رطباً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف مع ارتفاع تدريجي طفيف في درجات الحرارة.

وأوضح أن الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام المقبلة:

السبت

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية الشمالية مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو إلى غائم وتزداد كميات السحب المتوسطة تدريجياً مع احتمال ضعيف لسقوط أمطار خفيفة ليلاً غرباً – ارتفاع تدريجي طفيف في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية - غائم جزئي إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة مع فرصة سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين

الطقس: غائم جزئي بوجه عام وتستمر السحب المتوسطة على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة جنوباً نهاراً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: صحو إلى غائم جزئي.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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