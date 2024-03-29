الإمارات والأردن تنفذان خامس عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الإنسانية شمال غزة

المصدر: البيان

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة وضمن عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية وتزامنا مع يوم زايد للعمل الإنساني ، عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني خامس عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة حيث بلغت كمية المواد الاغاثية التي تم إسقاطها بواسطة الامارات 44 طناً من المساعدات.

ويأتي تنفيذ هذه العملية تجسيداً للتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وبشكل خاص في المناطق التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة.

ويجسد يوم زايد للعمل الإنساني نهج الدولة الراسخ والمستدام في الخير والعطاء الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وتعزز بدعم ورعاية من القيادة الرشيدة ، لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم رائدة العمل الإنساني العالمي.

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