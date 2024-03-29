حمدان بن محمد: تعلمنا منذ الصغر أن زايد والخير قرينان والعطاء اسمه زايد

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن زايد والخير قرينان والعطاء اسمه زايد.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : " في يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان وفي كل يوم، ندعو بالرحمة لوالدنا ومؤسس دولتنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ... تعلمنا منذ الصغر أن زايد والخير قرينان وأن العطاء اسمه زايد وأن غرسه الطيب أثمر مشاريع ومبادرات خيرية وإنسانية طالت الملايين من مختلف دول العالم".

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