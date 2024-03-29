مجلس السلامة البريطاني: بلدية دبي الأفضل في إدارة الصحة والسلامة المهنية

المصدر: وام

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حصدت بلدية دبي، جائزة السلامة العالمية International Safety Award، إحدى فئات جوائز مجلس السلامة البريطاني British Safety Council لعام 2024، والتي يمنحها المجلس للمؤسسات التي تُطبق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية، لضمان استدامة بيئة عمل صحية وآمنة، تحافظ على صحة وسلامة الموظفين والمتعاقدين والزوار، بما فيهم أصحاب الهمم، إضافة إلى الحفاظ على الممتلكات.

وتمثّل الجائزة ثمرة الجهود الرائدة لبلدية دبي في تعزيز أحد محاور خطتها الاستراتيجية متمثلة في بناء منظومة صحية وبيئية وغذائية مستدامة، تتوفر فيها أعلى معايير الصحة والسلامة العامة والمهنية وتضمن الحماية الاستباقية لأفراد المجتمع في الإمارة، بما يُجسّد رؤيتها «بلدية رائدة لمدينة عالمية»، تعمل على جعل دبي أكثر جَودةً للحياة.

وجاء فوز البلدية بالمركز الأول من الجائزة، تقديراً لجهودها في إدارة منظومة الصحة والسلامة المهنية، بعد أن أظهرت التزاما بتطوير وتطبيق المعايير العالمية في الأنشطة والعمليات ضمن مواقع العمل التابعة لها، إضافة إلى جهودها في الحفاظ على استدامة الثقافة الإيجابية للسلامة من خلال تعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات، وقياس مدى الجاهزية للطوارئ وتقييم المخاطر وكفاءة التحقيق في الحوادث والدروس المستفادة، فضلا عن الالتزام برعاية الصحة النفسية للموظفين وسلامة أصحاب الهمم، والالتزام بسلامة المتعاقدين طبقا لمنظومة الآيزو 45001.

كما نالت بلدية دبي المركز الثاني من الجائزة ذاتها عن مشروع "إدارة الصحة والسلامة المؤسسية في بلدية دبي"، والذي يُبين المرونة والتأثير الإيجابي لنظام الصحة والسلامة والبيئة المُطبق في البلدية والتحديث المستمر عليه، حيث أسهم المشروع في وضع إطار شامل لاحتياجات الصحة والسلامة المهنية لجميع الفئات الوظيفية، وتوضيح المتطلبات والاشتراطات اللازمة للمبادرات والأنشطة والعمليات المتعلقة بذلك المجال في جميع مواقع العمل.

يذكر أن بلدية دبي تلتزم بضمان توفير أعلى درجات الصحة والسلامة المهنية المتقدمة ضمن مختلف مجالات العمل، ووفق أعلى المواصفات العالمية المتّبعة، عبر تطبيق منظومة متكاملة تشمل؛ التدقيق الدوري، وتقييم المخاطر، وتنفيذ خطط الطوارئ، وتقديم الورش التوعوية وغيرها، وذلك تكريساً لجهودها في حماية جميع فئات المجتمع من مخاطر الصحة والسلامة المهنية، والحفاظ على سلامتهم وحياتهم.

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