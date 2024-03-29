توقعات بسقوط أمطار غداً على الإمارات وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً غرباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس التي تسود البلاد غداً، أن الرياح تكون شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 16:09 والمد الثاني عند الساعة 03:34، والجزر الأول عند الساعة 10:03 والجزر الثاني عند الساعة 21:08، أما بحر عمان فيكون خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:17، والمد الثاني عند الساعة 00:02، والجزر الأول عند الساعة 18:29 والجزر الثاني عند الساعة 07:04.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 22 85 30

دبي 29 23 75 35

الشارقة 30 23 75 35

عجمان 29 22 75 35

أم القيوين 28 20 75 35

رأس الخيمة 30 20 70 35

الفجيرة 31 22 65 25

العـين 32 19 80 20

ليوا 31 19 85 20

الرويس 30 20 85 30

السلع 31 19 80 15

دلـمـا 27 22 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 26 23 80 45

أبو موسى 26 23 80 45.

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