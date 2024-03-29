"مالية عجمان" تنظم جلسة "التفكير الإستراتيجي" لبناء إستراتيجيتها الجديدة

المصدر: وام

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عقد مكتب الإستراتيجية وإدارة المشاريع في دائرة المالية بعجمان، جلسة "التفكير الإستراتيجي" بحضور سعادة مروان آل علي، مدير عام الدائرة، بهدف بناء إستراتيجية جديدة طموحة للدائرة تتواءم مع توجُّهات رؤية عجمان 2030 التي تم إطلاقها مؤخراً، وذلك عبر تحديد التحديات والاحتياجات المستقبلية، وتحليل الاتجاهات التي يمكن أن تؤثر على مستقبل المشاريع المالية الحكومية، بُغية رسم أهداف وأولويات بعيدة المدى، ووضع خطة عمل تضمن تحقيق الابتكار والتفرُّد في الأداء المالي وتقديم الخدمات.

وتأتي هذه الجلسة، التي شارك فيها مدراء الإدارات والمكاتب والأقسام إلى جانب موظفي الدائرة، في إطار نهج الابتكار والتفكير المتجدّد الذي تتبنّاه الدائرة من أجل تخطيط الخطوات المستقبلية بشكل مسبق واتخاذ القرارات المهمة ذات التأثير الشامل الذي يُفضي إلى التحسين النوعي لأساليب العمل وتحقيق نتائج إيجابية متميّزة ومستدامة على مستوى الخدمات.

وتناولت الجلسة مجموعة من المحاور الإستراتيجية، أهمها تحديد التحدّيات التي تتعلق بالممكّنات والقدرات أو البنية التحتية التي يمكن أن تحول دون تحقيق الطموح المنشود، والاطلاع على التوجهات والمخاطر العالمية والإقليمية والمحلية، ودراسة المفاهيم والأسس التي يمكن عبرها تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي.

كما ركّزت الجلسة على الأساليب المتاحة التي يمكن من خلالها إجراء التحوُّل الرقمي في التعاملات المالية، وتحديد الاحتياجات التي يتطلع إليها المتعامل وكيفية تأمينها مستقبلاً بطرق مبتكرة تسهم في تطوير قيمة مضافة للمتعامل والمجتمع وتكون مختلفة، وإعداد نموذج العمل الأنسب لدائرة المالية الذي يمكن من خلاله الوصول إلى النجاح والتفرُّد، وما يترتب على ذلك من تحديث للأنشطة والهيكل التنظيمي لتحقيق هذا الاختلاف والتميُّز.

وسعت الجلسة إلى تطوير الخيارات الاستراتيجية التي يمكن تبنّيها أو اقتراحها لتعزيز الاستدامة المالية في الإمارة، بإستخدام نموذج الأعمال الشامل "Canvas Model"، والتحليل الرباعي الإستراتيجي وفقاً لمحاور الأداء المتوازن وتحليل وتوليد الإستراتيجيات واختيار الأنسب منها وفقاً لمصفوفة "توس TOWS".

وقال سعادة مروان آل علي، إن الدائرة تولي أهمية كبيرة لعقد مثل هذه الجلسات، انطلاقاً من حرصها على تطوير العمل الحكومي ورفع كفاء الأداء المالي في الإمارة وتعزيز تنافسيتها مشيراً إلى أن جلسة التفكير الإستراتيجي تمثل فرصةً لتنسيق جهود الوحدات التنظيمية من الإدارات والمكاتب والأقسام لوضع الخطة الإستراتيجية الجديدة للدائرة، والارتقاء بالخطط والبرامج التطويرية التي تدعم عمليات التحسين المستمر في القطاع الحكومي وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للإمارة، فضلاً عن دورها في تعزيز البيئة التعاونية داخل الدائرة لإيجاد حلول أكثر فاعلية ورسم الأهداف المشتركة، ووضع خارطة طريق واضحة لتنفيذها.

وأوضح آل علي، أن "مالية عجمان" تبحث دوماً عن الابتكار وتخيّل مستقبل جديد، وتسعى في المرحلة المقبلة إلى تقديم حلول استباقية ومرنة ومختلفة ومتفرّدة بما يتماشى مع توجُّهات وتطلعات رؤية عجمان 2030 ويواكب طموحاتها.

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