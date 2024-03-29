«طرق دبي» توزّع المير الرمضاني على 2520 مستفيداً

المصدر: البيان

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استفاد 2520 شخصاً من مبادرة المير الرمضاني لهذا العام 1445 هجرية / 2024 ميلادية، التي نظمتها هيئة الطرق والمواصلات بمناسبة (يوم زايد للعمل الإنساني) الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، احتفاءً بالذكرى العطرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأياديه البيضاء في إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاجين وتجسيداً لقيم البذل والعطاء والإحسان لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتستهدف هذه المبادرة الإنسانية الأسر المتعففة في مختلف مناطق الإمارة، والمبادرة عبارة عن توزيع عدد (630) بطاقة نول معبأة مسبقا، وذلك بمشاركة قيادات في الهيئة واللجنة النسائية فيها و58 متطوعاً من داخل الهيئة وخارجها قضوا 116 ساعة تطوّع لتنفيذ هذه المبادرة وأسهموا في توفير (34) ألفاً و(800) درهمٍ بفضل عملهم التطوعي للهيئة.

وقد نفّذ المشاركون في مبادرة (المير الرمضاني) جولات ميدانية شملت الأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود في مناطق عدة من الإمارة. وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الأسر المتعففة ودعمها معنوياً ومادياً من خلال الوصول إلى منازلهم وإهدائهم بطاقات نول، التي تستخدم لدفع قيمة المشتريات في عدد من محلات التجزئة المُسجّلة في نظام تطبيق الدفع نول، كما وتهدف المبادرة إلى تعزيز التسامح والتعاون بين الأفراد وتشجيع الشباب على التطوع ومساندة الأسر المحتاجة لتوفير احتياجات الشهر الكريم.

الجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحرصُ سنوياً على الاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل بإعداد وتنفيذ مبادرات مجتمعية تستهدف الموظفين وأصحاب الهمم والأسر من ذوي الدخل المحدود والسائقين والعمال، من أجل إسعادهم ومشاركتهم فرحة الشهر الفضيل.

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