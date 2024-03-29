«طيور الخير» تنفذ الإسقاط الجوي الـ 18 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المصدر: البيان

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تزامناً مع يوم زايد للعمل الانساني، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية "طيور الخير" الإسقاط الجوي الـ 18 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

ويشكل يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة للاحتفاء بالإرث المستدام للعطاء الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" حتى باتت دولة الإمارات منارة عالمية للعطاء الإنساني في العالم أجمع بدعم ورعاية مستمرين من قيادة الدولة الرشيدة.

وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي C17 تابعة للقوات الجوية لدولة الامارات العربية المتحدة و طائرة C130 تتبع للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 3 طائرات حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، وبذلك وصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى 825 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار "عملية الفارس الشهم / 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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