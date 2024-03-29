حاكما أم القيوين ورأس الخيمة يواصلان استقبال المهنئين برمضان

المصدر: أم القيوين، رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه مساء أمس المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من المواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال وأبناء الجاليات العربية والإسلامية بشهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام.

رأس الخيمة

وواصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في مجلس الضيافة بخزام.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، وسعود حسن النصف، القنصل العام لمملكة البحرين في دبي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، وكبار المسؤولين، ورجال الأعمال، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.

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