«الهلال» يختتم فعاليات «أسبوع الخير الطبي» في المكلا

المصدر: المكلا - وام

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شهد (أسبوع الخير الطبي) الذي نظمته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمركز المحور الطبي بربوه خلف بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت، إقبالاً كبيراً من الأهالي واستفاد من خدماته نحو 1000 شخص.

وشارك في أسبوع الخير الطبي الذي جرى تنظيمه تحت رعاية مبخوت مبارك بن ماضي، محافظ حضرموت، وبالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الساحل خلال الفترة من 18 إلى 25 مارس الجاري، نخبة من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين.

وأعرب حميد راشد الشامسي، مستشار التنمية والتعاون الدولي، ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي باليمن، عن سعادته بالنجاح الذي تحقق في هذا الحدث الطبي الهام، مؤكداً استمرار الهلال الأحمر في تقديم الدعم الصحي والإنساني وتحسين وتعزيز الرعاية الصحية في المناطق التي تعاني من قلة الخدمات الطبية، وتلبية احتياجات الأفراد الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى العلاج والرعاية الصحية.

وتأتي مبادرة (أسبوع الخير الطبي)، في إطار الجهود المستمرة للهلال الأحمر الإماراتي في تقديم المساعدة الإنسانية والرعاية الصحية للمحتاجين وتهدف إلى تقديم الرعاية الصحية المجانية والمتخصصة خدمة للمجتمع، لاسيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

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