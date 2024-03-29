عمار النعيمي: الشيخ زايد أرسى مفهوم الخير في الإمارات

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، إن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل ذكرى عزيزة علينا جميعاً لاستذكار مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ميادين البذل والعطاء وإغاثة المحتاجين، والتخفيف عنهم، وإنقاذ المضطرين واستمرار لدور الإمارات الملهم للإنسانية جمعاء في فعل الخير.

وأكد سموه، أن يوم زايد للعمل الإنساني يرسخ ثقافة العمل الخيري والإنساني والتطوعي ويعزز فكر ورؤية وحكمة وعطاء زايد الخير وإرثه الإنساني والحضاري في التسامح والرحمة، وسارت على ذات النهج قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه الحكام.

وأضاف سمو ولي عهد عجمان، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، أرسى مفهوم الخير في الإمارات، ورسخه بقوة وخلق مجتمعا قوياً متماسكاً، تسوده المحبة والوئام والترابط، وشجعه على عمل الخير في مختلف الميادين، والتنافس في البذل والعطاء، وجعل لعمل الخير أهمية عظيمة، وميادين واسعة يمكن التنافس فيها بروح الابتكار والإبداع.

من جهة أخرى، وتزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني شهدت إمارة عجمان، برعاية سموه، مساء أمس، أطول مائدة إفطار جماعي.

كما كرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، نظراً لدور الهيئة المجتمعي البارز ورعايتها كراعٍ رئيسي لفعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان» في دورته الثامنة عشرة.

وقال خالد الخاجة: «لقد أصبحت فعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان» علامة فارقة تتميز بها إمارتنا الغالية في شهر رمضان المبارك، وتتشرف هيئة الأعمال الخيرية العالمية في كل عام بتقديم رعاية حصرية للمحاضرات الدينية في المساجد ودعم مشروع سقيا الماء في المساجد، وتقديم مكافآت معلمي ومحفظي القرآن، بهدف نشر الوعي وتعزيز المعرفة بالدين الإسلامي، خصوصاً أن هذه المحاضرات تنظم بلغات عدة: كالعربية والإنجليزية والأوردو، والبنغالية والملبارية، ما يتيح فرصة الاستفادة لعدد كبير من الجنسيات».

وأكد الخاجة أن هيئة الأعمال الخيرية العالمية مستمرة في تحقيق أهدافها خلال الشهر الفضيل، ومنها تقديم الدعم للمؤسسات المحلية ومساعدة الأسر المتعففة داخل الدولة، إضافة إلى تنفيذ عشرات المشاريع خارج الدولة، ومنها إفطار الصائمين وتوزيع الطرود الغذائية وبناء المساجد وحفر الآبار وبناء المراكز الصحية وكفالة الأيتام، وغيرها.

عمار النعيمي: الشيخ زايد أرسى مفهوم الخير في الإمارات

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز