أحمد بن سعيد: «طيران الإمارات» تعزز نمو حركة المسافرين والبضائع والاستثمارات مع أستراليا

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن خدمات «طيران الإمارات» بين دولة الإمارات وأستراليا أسهمت في نمو حركة الأشخاص والبضائع والاستثمارات والأفكار بين البلدين.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة «X»: «بحثنا خلال لقائنا مع رضوان جودت، سفير أستراليا لدى الدولة سبل تعزيز الشراكة القائمة بين بلدينا، لقد أطلقت طيران الإمارات خدمات جوية مباشرة من دولة الإمارات إلى أستراليا منذ نحو ثلاثة عقود، ما أنشأ رابط نقل جوي حيوي سهّل استمرار النمو في حركة الأشخاص والبضائع والاستثمارات والأفكار».

وأضاف سموه: «نحن نتطلع إلى تعميق العلاقات وتعزيز المبادلات التجارية والسياحية مع أستراليا».

رحلات أسبوعية

يذكر أن «طيران الإمارات» تخدم أستراليا بـ63 رحلة أسبوعياً، إلى بريسبن وبيرث وسيدني وملبورن، بطائرات A380 وبوينج 777، وتنقل 56 ألف مسافر في الأسبوع من وإلى هذه المدن الرئيسية الأربع.

وأعلنت الناقلة مؤخراً، مضاعفة مقاعد الدرجة السياحية الممتازة على رحلاتها إلى ملبورن. كما تعمل رحلتا «طيران الإمارات» اليوميتان إلى سيدني بطائرات A380 بتوزيع الدرجات الأربع أيضاً.

وكشفت «طيران الإمارات» في بداية العام الجاري، عن اعتزامها تكثيف عملياتها في أستراليا من خلال خدمة رحلتها اليومية الثانية بين دبي وبريسبن «إي كيه 430/ 431» بالطائرة الايرباص العملاقة A380 من أول أكتوبر المقبل، وكذلك استئناف تشغيل الرحلة اليومية الثانية بين دبي وبيرث بطائرة بوينج 777-300ER وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر المقبل.

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