حمدان بن محمد يكرم المساهمين والشركاء في حملة «وقف الأم»

المصدر: دبي - البيان

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كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال حفل خاص أقيم أمس في «دبي أوبرا»، كبار المساهمين بميدالية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للعمل الخيري، وتمنح كأرفع تكريم وتقدير لرواد العمل الإنساني.

وللمساهمات الجليلة في العمل الخيري، ولكل من يقوم بدور فعال وكبير في مد يد العون والمساهمة في دعم توفير فرص مستدامة لتحسين جودة الحياة. وتقديراً لعطائهم السخي ومساهماتهم الجليلة في إثراء العمل الخيري والإنساني، قلّدَ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كلاً من:

عبد الرحيم محمد بالغزوز الزرعوني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الزرعوني، ومرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، وبي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا العقارية، وناريش باوناني، مؤسس ورئيس مجموعة ويست زون، بميدالية محمد بن راشد آل مكتوم للعمل الخيري.

وساهم كبار المتبرعين المكرمين بالميدالية، في دعم حملة «وقف الأم»، حيث قدمت شركة عزيزي للتطوير العقاري، تبرعاً بمبلغ 600 مليون درهم لإنشاء مجمع تعليمي وقفي، لدعم الحملة، وقدمت مجموعة شوبا العقارية تبرعاً للحملة بقيمة 400 مليون درهم، من خلال بناء وتطوير مبنى جامعي في إمارة دبي، وساهمت مجموعة ويست زون بتبرع يبلغ 130 مليون درهم، من خلال برج وقفي سيتم إنشاؤه لدعم أهداف الحملة.

كما كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عدداً من كبار المساهمين في حملة «وقف الأم»، وشركاء الحملة، ممن ساهموا بدور فاعل في تحقيق أهدافها الإنسانية، وهم: معالي عبد الله البسطي رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، ومعالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، ومعالي سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية.

واللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، والدكتور مهدي الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان، والمهندس يحيى سعيد لوتاه، نائب رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، وهدى الرستماني، عضو مجلس إدارة والمدير التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني.

والرئيس التنفيذي للمشاريع، ورضوان ساجان، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة الدانوب، وسيدهارت بالاشاندران رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Buimerc، وعاطف رحمن مؤسس ورئيس مجلس الإدارة في شركة «أورو 24 للتطوير العقاري»، وغياث محمد غياث صاحب مجموعة جينكو، ومحمد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة «الأنصاري للصرافة».

ودكتور عبد القادر سنكري المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في مجموعة عبد القادر السنكري وأولاده، ورينوكا جاغتياني رئيسة مجلس إدارة مجموعة لاندمارك، وفريد الملا الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي، وياسر شرف نائب رئيس مجموعة شرف، و د. محمد سهيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر.

وفهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ومسعود م. شريف محمود الرئيس التنفيذي لـ «إي آند الإمارات»، وجوعان العويضة الخيلي رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، وعبيد ميمني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الوصيف، وحازم محمد الحامد الرئيس التنفيذي - الصقر لإدارة العقارات، وعبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات.

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