محاضرات ومجالس دينية ضمن حملة «رمضان في دبي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستقبل مساجد دبي خلال الشهر الفضيل، روادها من مختلف الجنسيات بعدد من الفعاليات الدينية والمحاضرات والندوات والمجالس الرمضانية التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

وذلك ضمن الأنشطة والفعاليات الرمضانية المختلفة التي تشهدها الإمارة في إطار حملة #رمضان_في_دبي التي انطلقت بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، ويشرف على تنفيذها براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وتحرص دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، على إحياء ليالي شهر رمضان بنشر العلوم الشرعية والدينية بين أفراد المجتمع، من خلال المحاضرات والندوات الدينية والشرعية التي تهدف إلى تثقيف وتنمية الوعي الديني في المجتمع، والتعريف بأحكام الصيام والقيام في شهر التوبة والغفران، إضافة إلى التوعية بفضائل الشهر الكريم وأهمية العمل الخيري والحث عليه خلال شهر رمضان، لما لذلك من أثر كبير في ترسيخ قيم العطاء وروح التسامح والتواصل والتكافل الإنساني والاجتماعي خلال الشهر الفضيل بين مختلف شرائح وفئات المجتمع.

تنمية وعي

وحول المحاضرات والندوات التي تقدمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، قال الدكتور محمد سهيل المهيري، مدير إدارة الخدمات الدينية، رئيس فريق الفعاليات الثقافية الإسلامية ضمن حملة #رمضان_في_دبي: نفذ فريق الفعاليات الثقافية الإسلامية 134 محاضرة دينية في عدة مساجد بالإمارة خلال النصف الأول من شهر رمضان الفضيل، استفاد منها أكثر من 30 ألفاً من المصلين.

وأضاف المهيري، أن الدائرة تحرص على استثمار شهر رمضان في نشر العلوم الشرعية والدينية في المجتمع، بتقديم وإلقاء المحاضرات الدينية والشرعية والفتاوى بمختلف اللغات، إذ نفذت 151 محاضرة دينية في الجهات الحكومية بدبي، بهدف تثقيف وتنمية الوعي الديني في المجتمع، لافتاً إلى تنوع عناوين المحاضرات لتشمل مواضيع عديدة، منها استقبال شهر رمضان، ووصايا لمن أدرك رمضان، والأسباب الجالبة لمحبة الله، ووقفات مع سورة الفاتحة، ومسائل في أحكام الصيام والقيام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز