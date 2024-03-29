«دبي للإعلام» تفتح أبواب الخير عبر برامجها الإنسانية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي للإعلام»، عن نجاح برامجها الإذاعية الخيرية التي تبث عبر أثير إذاعات «دبي» و«نور دبي» في جمع أكثر من 8 ملايين درهم منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى اليوم، ليعكس ذلك التزام «دبي للإعلام» بمسؤوليتها المجتمعية واهتمامها بدعم منظومة العمل الإنساني في الدولة، وجهودها في تعزيز العطاء بين أفراد المجتمع المحلي، من خلال إتاحة الفرصة أمام الجمهور وأصحاب الأيادي البيضاء للمساهمة في دعم العمل الخيري والإنساني في الدولة، واستكشاف إنجازاتها في هذا المجال.

حملات إنسانية

وفي هذا الإطار، لفت محسن حسن، مدير إدارة الإذاعات، إلى حرص «دبي للإعلام» على تعزيز قيم التكافل والتراحم في المجتمع الإماراتي، من خلال مجموعة برامج نوعية تفتح أبواب العطاء.

وقال: تسعى «دبي للإعلام» من خلال مجموعة برامجها الإذاعية إلى مواكبة الحملات الإنسانية الإماراتية وإبراز مساهمات الدولة في هذا الجانب، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة عاصمة عالمية للعمل الإنساني.

وأشار إلى أن هذه البرامج تعكس أهمية دور الإعلام في دعم العمل الخيري ومساهمته الفاعلة في تعزيز روح المسؤولية المجتمعية نحو الأسر المتعففة والفئات الأقل حظاً في المجتمع، مؤكداً نجاح هذه البرامج في تحقيق أهدافها في تحفيز أصحاب الأيادي البيضاء على العطاء. وأضاف: تعكس هذه البرامج جهود «دبي للإعلام» في تحسين جودة الحياة في المجتمع وبث روح التكافل لدى أفراده، إلى جانب تسليط الضوء على كافة المبادرات الخيرية التي تشهدها الدولة خلال أيام الشهر الفضيل.

همزة وصل

وعلى مدار أيام الشهر الفضيل، يفتح برنامج «دروب العطاء» الذي يقدمه الإعلامي أحمد الزاهد في تمام الساعة 15:00 عصراً عبر أثير إذاعة «نور دبي» نوافذه لنطل من خلالها على العديد من المشاريع التنموية الإنسانية التي تنفذها «جمعية دبي الخيرية» داخل وخارج الدولة، بهدف مد يد العون لمن يعانون من ظروف معيشية صعبة، فيما يعتبر برنامج «إمارات الخير» الذي يقدمه الإعلامي محمد الظفري يومياً في تمام الساعة 17:00 مساءً عبر إذاعة وقناة «نور دبي» وإذاعة «دبي»، بالتعاون مع «جمعية دار البر»، بمثابة همزة وصل بين المحتاجين والمعوزين والجمعيات الخيرية، حيث يفتح الباب أمام الجميع للمساهمة في دعم بعض الحالات الإنسانية.

في المقابل، يهدف برنامج «تداوي» الذي يقدمه الإعلامي خليفة الفلاسي، وبرعاية من مستشفى تداوي، وبالتعاون مع «جمعية بيت الخير» يومياً عبر أثير إذاعة وقناة «نور دبي» في تمام الساعة 21:30 مساءً إلى مساعدة المرضى المعسرين ممن لا تسمح إمكانياتهم وظروفهم تأمين تكاليف علاجهم، كما يوفر لهم البرنامج ما يحتاجونه من رعاية صحية من خلال الاستعانة بأطباء مستشفى «تداوي».

بينما يتولى الإعلامي يوسف الحمادي تقديم البرنامج الإنساني «الناس للناس» الذي يبث تحت رعاية «مؤسسة تراحم الخيرية» بهدف مد يد العون للمرضى المحتاجين ممن يجدون صعوبة في توفير تكاليف العلاج، حيث يسهم البرنامج الذي يبث عبر أثير «إذاعة دبي» في تمام الساعة 14:00 ظهراً، بعرض الحالات المرضية وتكلفة علاجها ليتم تغطيتها من خلال تبرعات مستمعي الإذاعة.

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