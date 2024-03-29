مساعدات إنسانية ترفع المعاناة عن الإنسان في أرجاء العالم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسعى مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عبر محور المساعدات الإنسانية والإغاثية، إلى ترجمة الرؤية الأساسية للمؤسسة الرامية إلى مأسسة العمل الإنساني للارتقاء بواقع المجتمعات، وتسخير كل الموارد والإمكانات المتاحة لرفع المعاناة عن الإنسان في كل أرجاء العالم، وإحداث تغيير شامل مستدام لتحقيق الرفاه العام والاستقرار.

واستفاد من برامج ومبادرات هذا المحور نحو 34.4 مليون شخص حول العالم خلال 2023، بزيادة 4.2 ملايين مستفيد عن 2022، ووصل إجمالي حجم إنفاق المبادرات والبرامج والمشاريع ضمن هذا المحور ما يقارب 1.1 مليار درهم، بزيادة 190 مليون درهم عن العام 2022.

ونفذت المؤسسة العديد من المبادرات والبرامج والحملات الإنسانية والتنموية والمجتمعية المستدامة خلال العام 2023، بالتعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والأممية.

وضمن هذا المحور، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في 19 مارس 2023، حملة «وقف المليار وجبة»، التي تستهدف إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات.

ويعكس إطلاق حملة «وقف المليار وجبة»، أكبر صندوق وقفي مستدام لإطعام الطعام، بهدف توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر حاجة حول العالم، رؤية إماراتية بعيدة المدى للعمل الخيري والإغاثي.

ونجحت الحملة، المنضوية تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في جمع حصيلة قياسية بلغت 1.075 مليار درهم من 180 ألف مساهم.

وجاءت المساهمة الشخصية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأصول عقارية ومبالغ نقدية قيمتها 250 مليون درهم، تجسيداً لنموذج القيادة الملهمة وتمثيلاً لأجمل صور التشارك في العطاء بين القيادة والشعب في دولة الإمارات من أجل التضامن مع الإنسان والمجتمعات المحتاجة.

وكجزء من الحراك الإنساني الشامل الذي شهدته دولة الإمارات لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في فبراير 2023، دعمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية حملة «جسور الخير»، التي نظمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات خيرية وإنسانية في الدولة. وحشدت في 13 مارس 2023، أكثر من 2.000 متطوع، نجحوا في تجهيز وتغليف 15 ألف طرد غذائي لمساندة المتضررين في البلدين.

السودان

وفي 2 مايو 2023، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين السودانيين والذين اضطرتهم ظروف النزاعات في بلدهم إلى مغادرة منازلهم. وتم توفير الدعم من مواد غذائية ومستلزمات طبية وخيم من قبل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للفئات الأكثر تضرراً.

فلسطين

كما أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في أكتوبر 2023، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديم مساعدات عاجلة بقيمة 50 مليون درهم إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك في ضوء التحديات الإنسانية الصعبة التي يواجهها.





سجل حافل

واحتفلت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، في العام 2023، بمرور عقدين على إطلاقها، شهدا سجلاً حافلاً بالعطاء والدعم الاستباقي للعمل الإنساني العالمي.

وخلال العام 2023، تجاوز إجمالي المعونات الإنسانية والإغاثية التي تم نقلها وتوزيعها بدعم من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، المنضوية تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، 746 طناً مترياً، استفاد منها أكثر من 1.5 مليون شخص.

وإثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، سارعت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، في الفترة ما بين فبراير ومارس 2023، في إرسال 67 شحنة مساعدات بقيمة إجمالية بلغت نحو 47.8 مليون درهم (13 مليون دولار).

ونسّقت المدينة جسرين جويين سيرت فيها 13 عملية نقل جوي من خلال صندوق الأثر الإنساني العالمي الخاص بها، وبالشراكة مع «طيران الإمارات»، وأرسلت أكثر من 300 طن متري من مخزون المساعدات للمنظمات الدولية.

وفي أعقاب إعصار دانيال الذي ضرب ليبيا وتسبب في دمارٍ هائل وشرّد الآلاف، قامت المدينة، بالتعاون مع مختلف أعضائها، بتسيير جسر جوي طارئ لنقل المواد الإغاثية في سبتمبر 2023، الذي أسهم في الحد من معاناة المتضررين بتقديم مواد إغاثية أساسية بلغت أكثر من 200 طن متري، حملتها ثلاث شحنات جوية من دبي إلى بنغازي.

مساعدات

وواصلت مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، خلال 2023، عملها الدؤوب في تنفيذ المبادرات الإنسانية في مجالات الإغاثة والصحة والتعليم والتمكين واستفاد منها أكثر 2.6 مليون شخص حول العالم.

وفي 2023، واصلت المؤسسة دعمها للقطاع الطبي في المجتمعات الأقل حظاً، حيث تم بناء 3 مستشفيات منها مستشفى في الفلبين ومستشفيَين في طاجيكستان، بتكلفة تزيد على 2.5 مليون درهم، وسيستفيد منها 5.789 شخصاً.

وقامت المؤسسة ببناء مجمع سكني خيري متكامل لـ500 أسرة في قيرغيزستان، ومسكنَين آخرَين في طاجيكستان.

بدوره، عمل بنك الإمارات للطعام، على توفير الدعم الغذائي للمحتاجين من خلال مبادرة «ثلاثة ملايين وجبة»، التي استهدفت إدارة فائض الطعام والحد من هدره خلال شهر رمضان 2023، وإيصاله لأكبر عدد من الأفراد.

وفي 2023، تمكن بنك الإمارات للطعام، من إيصال قرابة 293 طناً من الأغذية إلى الهلال الأحمر الإماراتي كحملات إغاثة إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر، و54 طناً لإغاثة ليبيا في أعقاب الفيضانات، فضلاً عن 60 طناً ضمن حملة «تراحم من أجل غزة».

وعملت مؤسسة سقيا الإمارات، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في العام 2023، على 58 مشروعاً متنوعاً لتوفير مياه شرب نظيفة في 6 دول واستفاد منها نحو 195 ألف شخص.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز