تدشين مرسى ومحطة عبّارات السعديات ومرسى ربدان في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- وام

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أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، تدشين مرسى ومحطة عبارات السعديات ومرسى ربدان، اللذين تم تنفيذهما بالتعاون مع «أبوظبي البحرية» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، ليضما منشآت بحرية متطورة، تقدم خدمات ومرافق استثنائية للبحارة ومالكي القوارب، في خطوة تمثل نقلة نوعية لتعزيز الربط البحري والبنية التحتية في الإمارة.

وتم تطوير مرسى ومحطة عبارة السعديات لتكون مركزاً بحرياً متعدد الاستخدامات، ومقصداً حيوياً لمختلف أنواع السفن والمراكب، وتضم مجموعة من المرافق البحرية الرائدة، بما في ذلك 64 رصيفاً عائماً لرسو السفن، ومنزالاً للقوارب بعرض 10 أمتار، و12 موقفاً بحرياً جافاً، و6 محال تجارية، و70 موقفاً للسيارات، ومنشآت إدارية حديثة، وأيضاً محطة عبّارات حديثة بها منزالان مخصصان للعبّارات، لتشكل رابطاً حيوياً بين جزيرة السعديات والجزر المحيطة، وتلبّي احتياجات المجتمع البحري والزوار على حد سواء.

من ناحية أخرى، يقع مرسى ربدان في منطقة ربدان بأبوظبي، ويضم 19 رصيفاً عائماً للقوارب الترفيهية والدراجات المائية، ومنزالاً للقوارب بعرض 14 متراً، و18 موقفاً بحرياً جافاً، ومنافذ لبيع الأطعمة والمشروبات، وخدمات تزويد الكهرباء والماء للقوارب، وكاميرات مراقبة على مدار الساعة، إضافة إلى خدمات إنزال القوارب وقطرها، وغسيل وتنظيف المحركات والمساعدة على الرسو.

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