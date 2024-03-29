مبادرات خيرية في احتفال «وصل» بيوم زايد للعمل الإنساني

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة وصل، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في إمارة دبي، الاحتفاء بـ«يوم زايد للعمل الإنساني»، من خلال العديد من المبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان الفضيل، بهدف تنمية روح التآزر المجتمعي والتشجيع على إقامة الأنشطة الخيرية في المجتمع.

ويأتي احتفال دولة الإمارات بيوم زايد للعمل الإنساني في 19 رمضان من كل عام تكريماً لإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجهوده المتأصلة في مجالات العطاء والعمل الإنساني في المنطقة والعالم، وما غرسه من قيم التلاحم المجتمعي والأخوة الإنسانية التي نشأ عليها أهل الإمارات ورسختها القيادة الرشيدة كركائز مهمة ضمن المنظومة القيمية لدولتنا.

وفي إطار التزامها بإحداث تأثير إيجابي يتماشى مع القيم الأساسية للعطاء والتراحم التي تتجلى في الشهر الكريم، ويوم زايد للعمل الإنساني، توفّر وصل أكثر من 50 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك في مسجد السماري، وواحة وصل، ووصل فيليج، ووصل غرين بارك. كما قدمت الشركة «المير الرمضاني» والذي يحتوي على السلع الغذائية الأساسية لعدد من الأسر خلال الشهر الفضيل.

وضمن مبادرتها السنوية، تستمر وصل بدعم مؤسسة تراحم الخيرية عبر مبادرتها «الناس للناس»، وهو برنامج يومي يبث عبر إذاعة «دبي إف إم» ويسلط الضوء على حالات إنسانية بحاجة للدعم والعون، ويستمر البرنامج طيلة شهر رمضان المبارك.

ولإشاعة روح الترابط والتكافل في الشهر الفضيل، تنظم وصل مأدبة سحور مجتمعية اليوم الجمعة في مشروعها السكني «وصل فيليج»، وذلك لإشراك العائلات من سكان المشروع في أجواء مجتمعية للاستمتاع بالمأكولات الرمضانية، علاوة على إتاحة الفرصة للحضور من سكان المكان أن يشاركوا مع جيرانهم بأطباقهم الخاصة التي يعدونها ضمن هذه الاحتفالية.

ونظّمت «وصل»، مسابقة رمضانية على حسابها على منصة «إنستغرام» طوال شهر رمضان المبارك دعت فيها الجميع إلى المشاركة بلحظاتهم المميزة في رمضان عبر التقاط صور تعبر عن الروح والأجواء الرمضانية في منازلهم دعماً لمبادرة «#بيتنا_في_رمضان» التي أطلقها براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، والجهة المشرفة على حملة «رمضان في دبي»، وتعاون في هذه المبادرة مع «صندوق الفرجان»، بهدف إشراك المجتمع في إحياء المظاهر الاحتفالية بالشهر الفضيل، وسيحظى الفائزون في المسابقة التي نظمتها «وصل» على هدايا مميزة وجذابة، وذلك لتعزيز الروابط والعلاقات الأسرية وإحياء العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة.

إلى ذلك، ودعماً لحملة «رمضان في دبي»، احتفلت وصل بحلول شهر رمضان المبارك عبر تزيين مجمعاتها السكنية بأفضل تصميمات الإضاءة والديكور الرمضاني ليشارك الجميع الفرحة بشهر العطاء والجود، وذلك في عدة مشاريع ومنها: دار وصل، وصل 51، بورت فيوز، وصل غرين بارك، وصل فيليج، حي وصل، عقارات جميرا للغولف، غاردينيا ريزيدنس، مشروع ذا نوك، بارك غيت ريزيدينسز، 1ريزيدنسز.

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