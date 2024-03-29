محمد بن خليفة: الإمارات تستحضر الإرث الخالد

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً تستحضر في يوم زايد للعمل الإنساني الإرث الخالد للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي امتدت أياديه البيضاء إلى أرجاء المعمورة بذلاً وعطاء وسخاء وقوفاً ودعماً للضعفاء وغير القادرين.

مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل النهج نفسه في دروب العطاء ومد يد العون لجميع الدول والشعوب دون تمييز أو تفرقة.

وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة، إن المغفور له الشيخ زايد أرسى دعائم مسيرة الإمارات الزاخرة بالعطاء الذي لا تحده حدود، مؤكداً أن الاحتفاء بذكراه الخالدة احتفاء برمز الجود والعطاء في مجالات العمل الإنساني الذي بلغ صداه العالم كله.

وأشار سموه، إلى عطاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي لم يقف عند الأفراد عبر العالم بل امتد ليشمل توفير الخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية، عبر تشييد المنازل وحفر الآبار وبناء المستشفيات والمدارس وكفالة الأيتام بغض النظر عن اللون أو العقيدة لتصبح الإمارات بفضل رؤيته نموذجاً للعمل الخيري والإنساني تنصر الضعفاء وتساعد المحتاجين وتغيث المنكوبين.

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