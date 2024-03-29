حمدان بن زايد: محطة مهمة في مسيرة الإمارات الإنسانية

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن يوم زايد للعمل الإنساني، يمثل محطة مهمة في مسيرة الإمارات الإنسانية والتنموية، ومناسبة لاستلهام العبر والدروس من الإرث الغني الذي تركه المغفور له بإذن الله، الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجالات البذل والعطاء.

وقال سموه: إذا كنا قد فقدنا نصير الإنسانية وملاذها، ومؤسس صرح الإمارات الخيري، المغفور له الوالد، فإننا نجدد في هذا اليوم من الشهر الفضيل، العهد والولاء، في ذكرى رحيله، على السير قدماً في هذا الطريق، الذي مهده المغفور له بالكثير من المواقف الإنسانية النبيلة والمبادرات الخلاقة، وعلى ذات النهج تمضي الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز رسالتها الإنسانية، وتحمل مسؤوليتها في تخفيف وطأة المعاناة البشرية.

وأكد سموه أن الإمارات لن تحيد عن نهجها وأسلوبها المتميز والمتفرد في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني، والذي حققت عبره نقلة نوعية وطفرة كبيرة في تحسين مجالات العون الإغاثي، والانتقال به من مجرد مساعدات آنية في أوقات الأزمات والكوارث، إلى مشاريع تنموية.

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