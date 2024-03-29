انطلاق فعاليات «أفطر مع القادة» ضمن حملة «الرياضة للعطاء»

المصدر: دبي- البيان

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شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بحضور اللواء أحمد بن غليطة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

واللواء عيد حارب بن ثاني مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء سعيد حمد بن سليمان مدير مركز شرطة الراشدية، وكبار الضباط في قطاع البحث الجنائي.

والدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، فعاليات مبادرة «أفطر مع القادة» التي نظمها المجلس ضمن فعاليات حملة «الرياضة للعطاء»، والهادفة إلى تسخير الرياضة في خدمة العمل الخيري من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة في الشهر الفضيل، بالإضافة إلى دمج الفعاليات الرياضية بشكل إيجابي في خدمة المجتمع، والمساهمة في دعم المشاريع الإنسانية والخدمات الاجتماعية.

وأشاد اللواء المنصوري بحملة «الرياضة للعطاء» وما تتضمنه من تسخير للرياضة في خدمة العمل الخيري، والمشاريع والأفكار التي تعتزم العمل على تنفيذها تماشياً مع شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

بدورها، أوضحت الدكتورة مريم أنس المطروشي أن فعالية «أفطر مع القادة» التي يتم تنفيذها في نادي الضباط، تأتي في إطار فعاليات حملة «الرياضة للعطاء» الرياضية الرمضانية، التي أطلقها مجلس الرياضيين في شرطة دبي بالتعاون مع جمعية دار البر الخيرية، ودبي للاقتصاد والسياحة، ومجلس دبي الرياضي، ورابطة المحترفين الإماراتية، تزامناً مع شهر رمضان.

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