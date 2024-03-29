138 مليوناً الإنفاق على برامج محور ابتكار المستقبل والريادة 2023

المصدر: دبي - البيان

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بلغ إجمالي إنفاق مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية خلال العام 2023 ضمن محور ابتكار المستقبل والريادة ما يقارب 138 مليون درهم، بزيادة 10 ملايين درهم عن العام 2022، استفاد منها أكثر من 1.2 مليون شخص.

وتعمل المؤسسة من خلال هذا المحور على ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات في مجال ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار، تماشياً مع التغيرات التكنولوجية والتحول الرقمي السريع حول العالم، كما تحفّز أفراد المجتمعات كافة للنهوض بواقع مجتمعاتهم ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمهم لصنع تغييرات نحو مستقبل أفضل وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي سياق دعم الابتكار والتقدم العلمي والمعرفي والثقافي في العالم العربي، أعلنت مبادرة نوابغ العرب في العام 2023 عن الفائزين بجوائز دورتها الأولى. وتعد هذه المبادرة أكبر حراك عربي لتسليط الضوء على النوابغ المتميزين من أصحاب المواهب الاستثنائية من العلماء والمفكرين والمبتكرين العرب في شتى المجالات، ورعايتهم وتمكينهم وتطوير أفكارهم، بالتعاون مع أفضل الشركاء العالميين، وتعظيم أثرهم الإيجابي في المنطقة.

وتعزيزاً لمساعي دولة الإمارات في توظيف الابتكارات التكنولوجية والاكتشافات الحديثة في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد محلياً وعالمياً، أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في ديسمبر 2023، عن تأسيس مركز الابتكار الغذائي في الإمارات، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف تسريع وتوسيع نطاق الابتكار في مجال التحول الغذائي نحو خيارات مستقبلية مستدامة تكون أكثر كفاءة، وتحسين آليات إنتاج الغذاء في دولة الإمارات والمنطقة.

وفي العام 2023، استمرت المؤسسة في تقديم الدعم والتمكين لرواد الأعمال بهدف دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز الريادة على المستوى المحلي، من خلال مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعمل على تزويد الجيل الجديد من الشباب ورواد الأعمال بكافة المهارات والأدوات، وتوفير التمويل اللازم لهم، وخلق بيئة حاضنة وداعمة للمشاريع الريادية.

كما شهد العام 2023، إطلاق جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال بحلّتها الجديدة، بعد استحداث تغييرات في نموذج الجائزة وآليات التقييم وأطر العمل والفئات الخاصة بها.

كما أطلقت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، دورتها الرابعة في العام 2023، حيث تهدف الجائزة بشكل رئيسي إلى تشجيع وتكريم الباحثين والمبتكرين ممن يساهمون في خلق وإيجاد حلول مستدامة لمشاكل شح المياه في المجتمعات النائية والأقل حظاً حول العالم.

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