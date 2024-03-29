3.4 ملايين مستفيد من برامج محور تمكين المجتمعات

المصدر: دبي - البيان

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بلغ عدد المستفيدين ضمن محور تمكين المجتمعات الذي يشكل عصب العديد من مشاريع ومبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، 3.4 ملايين شخص في 2023، مقارنة بـ 2.3 مليون شخص في العام 2022، فيما وصل إجمالي حجم الإنفاق على مبادرات هذا المحور في العام 2023 إلى 87.2 مليون درهم.

وتعمل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ضمن هذا المحور، على دعم الكوادر البشرية بالمهارات والموارد اللازمة، وخلق بيئة داعمة تحثهم على تطوير مجتمعاتهم بما يواكب التغيرات والتطورات العالمية.

وتهدف مبادرات ومشاريع هذا المحور، إلى ترسيخ ثقافة الأمل ونشر الإيجابية، وإعداد قيادات قادرة على النهوض بمجتمعاتها، والاستثمار في المواهب الرياضية، وتعزيز قيم الحوار الحضاري والتسامح وقبول الآخر، وبناء جسور تعاون، بما يسهم في تعزيز التعاضد المجتمعي، بالإضافة إلى إبراز دور الإعلام في الحراك التنموي والمجتمعي.

وتكريساً لجهود المؤسسة في دعم مسيرة التميز وتطوير العمل الحكومي، واصلت كلية محمد بن راشد آل مكتوم للإدارة الحكومية، تقديم برامجها الأكاديمية والبحثية في العام 2023، وقد تخرج في برامج الكلية هذا العام 5.967 شخصاً.

كما استحدث مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، في العام 2023، «برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية»، بالشراكة مع غرف دبي.

وشهد العام 2023، إطلاق الدورة الرابعة من مبادرة صناع الأمل احتفاءً بأصحاب العطاء وصنّاع التغيير في العالم العربي، واستقبلت المبادرة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى لانطلاقها، أكثر من 14 ألف طلب ترشيح عبر موقعها الإلكتروني.

وحظيت الدورة الـ 21 من منتدى الإعلام العربي، والتي عقدت في سبتمبر 2023، بمشاركة نحو 3.000 شخصية من الوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية ونخبة من كبار الكُتّاب وصناع الإعلام في المنطقة والعالم.

وتمكنت الأكاديميات غير الربحية لكرة القدم والتي تأتي بالشراكة بين مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ومؤسسة ريال مدريد في عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من استقبال 954 متدرباً ضمن برامجها التدريبية في «أكاديميات ريال مدريد الرياضية».

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