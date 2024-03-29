«صحة أبوظبي» تعزز الوقاية من مرض السمنة بالتعاون مع جهات عالمية

المصدر: أبوظبي- البيان

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وقّعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع شركة «إيلي ليلي» العالمية لصناعة الأدوية، والاتحاد العالمي للسمنة، المؤسسة غير الربحية.

وذلك بهدف تحسين صحة أفراد المجتمع من خلال التعاون لمعالجة تحديات الرعاية الصحية الملحّة، ودفع عجلة الحلول المبتكرة لإدارة السمنة والوقاية منها عبر تعاون بين مختلف القطاعات، بما يتماشى مع أهداف الرعاية الصحية لإمارة أبوظبي.

واستناداً إلى خبرات أطراف الاتفاقية، ستطلق أبوظبي مبادرة واسعة النطاق تجمع جملة من القطاعات ذات الصلة لتعزيز ممارسات إدارة السمنة والوقاية منها بشكل فعّال على مستوى الإمارة، بما يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للابتكار في الرعاية الصحية.

وتحشد مذكرة التفاهم جهود جميع الأطراف بهدف سد الفجوات السابقة التي أعاقت جهود التصدي للسمنة على مستوى عالمي لسنوات، وفي ضوء هذه الاتفاقية، تسعى دائرة الصحة – أبوظبي بالتعاون مع شركائها لتزويد العاملين في القطاع الصحي بالمهارات التي تمكنهم من تحديد الأعباء الاقتصادية التي تلقيها السمنة على كاهل المجتمعات وإدارتها بشكل فعال، في إطار جهود أوسع للمساهمة في تحسين الفهم ذي الصلة بهذا المرض، وتعزيز الابتكارات الوقائية من السمنة وحلولها العلاجية، علاوة على نشر الوعي حول سبل إدارة السمنة بوصفها مرضاً مزمناً.

وبحضور منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، وديفيد ريكس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة «إيلي ليلي»، وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وجوانا رالستون، الرئيس التنفيذي في الاتحاد العالمي للسمنة، وإيرينا زابوروجيتس، الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في شركة «إيلي ليلي».

ويعكس هذا التعاون التزام جميع الأطراف بتحسين صحة المجتمع وعافية أفراده، من خلال تسخير خبراتهم المتنوعة ومعالجة التحديات المرتبطة بالسمنة، كما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير استراتيجيات مبتكرة وفعالة لمكافحة السمنة في الإمارة.

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