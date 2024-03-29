«الاتحاد للقطارات» و«بيئة» تتعاونان في خدمات إدارة النفايات

المصدر: أبوظبي-البيان

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أعلنت شركة الاتحاد للقطارات، المطوّر والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن التوصل إلى عقد لخدمات إدارة النفايات مع «بيئة تنظيف»، التابعة لمجموعة بيئة، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول الاستدامة في الشرق الأوسط. وسيكون هذا العقد أداة مهمة للاتحاد للقطارات لضمان إدارة مختلف أشكال النفايات بشكل فعال وآمن وبطريقة مسؤولة بيئياً.

وفي المقابل، ستتولى «بيئة تنظيف» توفير إطار واضح لمعالجة النفايات وفق الالتزامات التعاقدية، إضافة إلى التعامل مع التحديات المحتملة التي قد تنشأ في أثناء تقديمها لهذه الخدمات. وبموجب شروط وأحكام هذه الاتفاقية، كلفت الاتحاد للقطارات «بيئة تنظيف» بتوفير خدمات إدارة النفايات للشبكة، بما في ذلك عمليات التجميع العادي والنقل والتخلص وإعادة التدوير والمراقبة المستمرة لمختلف النفايات.

وتعتبر خدمات إدارة النفايات مهمة للغاية بالنسبة إلى الاتحاد للقطارات، لدورها الحيوي في حماية الصحة العامة، والحفاظ على البيئة، وتعزيز الممارسات المستدامة.

وفي هذا الإطار، قال أحمد اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات- البنية التحتية: «إن خدمات إدارة النفايات تمثل ركناً أساسياً من مساعينا الرامية للحفاظ على بيئتنا، وحماية الصحة العامة، والحفاظ على الموارد.

وأعرب خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة عن تفاؤله بهذه الخطوة وأضاف:»سعداء بتوقيع الاتفاقية مع الاتحاد للقطارات لتوفير أفضل حلول معالجة النفايات لشبكة السكك الحديدية الوطنية.

وتسهم الاتفاقية في دعم أحد أهدافها المحورية المتمثل في حماية البيئة ومنع التلوث البيئي، والمساعدة في التخلص المناسب من النفايات وإعادة التدوير لتقليل انبعاث المواد الكيميائية والسموم الضارة في الهواء والتربة والماء، وتخفيف التأثير السلبي على النظم البيئية والتنوع البيولوجي. وتقوم الاتحاد للقطارات بإجراء تقييمات مستمرة للأثر البيئي لتقليل الآثار البيئية للسكك الحديدية في جميع مراحل التخطيط والتطوير والبناء والعمليات.

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