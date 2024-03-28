النائب العام للدولة: يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة متجددة لاستلهام عظمة إنجازات قائد استثنائي

المصدر: وام

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أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة متجددة لاستلهام عظمة إنجازات قائد استثنائي، هو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من دولة الإمارات أيقونة العطاء العالمي، وكرّس حياته في البذل ومساعدة المحتاجين، ليغدو رمزاً للعمل الإنساني على الصعيدين العربي والعالمي، بما قدمه من مبادرات إنسانية للبشرية، وعلى نهجه تسير القيادة الحكيمة انطلاقا من أن العطاء والعمل الخيري والإنساني في الإمارات استراتيجية عمل وطنية تقوم على الاستدامة، وقيمة إنسانية نبيلة راسخة ومتجذرة في نفوس أبناء الإمارات، تتوارثه الأجيال على درب القائد المؤسس لدولة الإمارات، وباني نهضتها.

وأشار المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي إلى أن دولة الإمارات وهي تحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني تواصل قوافلها الإنسانية بلوغ أقاصى العالم، ماضية بثبات في ريادة مسيرة العطاء في ظل قيادتنا الرشيدة عبر مساعدات إنمائية وإنسانية تسهم في التخفيف من معاناة الشعوب في جميع أنحاء العالم وتحقق إنجازات تاريخية غير مسبوقة جعلتها تقود عن جدارة واستحقاق جهود الإغاثة والعمل الإنساني والخيري على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال إن احتفالنا بهذا اليوم الإنساني العظيم هو مناسبة لتجديد العهد بمواصلة جهودنا في العمل الإنساني سيراً على خطى "زايد الخير"، وعملاً بتوجيهات قيادتنا الحكيمة، كي تظل دولة الإمارات عاصمة الحضارة والإنسانية.

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